До России добрался новый Bentley

Компания Bentley начала в России продажи купе Continental GT с двигателем V8. До этого у нас можно было приобрести только автомобили с агрегатом W12.

Bentley Continental GT третьего поколения оснащается 4,0-литровым бензиновым битурбо мотором V8, который выдает 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента (отдача двигателя W12 — 635 сил и 900 Нм). Агрегат работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

До «сотни» автомобиль способен разгоняться за четыре секунды, а его максимальная скорость составляет 318 километров в час. Более мощное купе набирает сто километров в час за 3,7 секунды. Максималка машины с W12 — 333 километра в час.

Отличить автомобиль с V8 от старшей версии можно по четырем овальным патрубкам выпускной системы, а не двух крупным овальным.

Для нового Continental GT доступно несколько пакетов опций. К примеру, City включает в себя системы открывания багажника без рук, распознавания пешеходов и кругового обзора. Вариант Touring дополнен проекционным дисплеем, системами ночного видения и автоматического движения в пробках. А в пакете Mulliner Driving автомобиль будет оборудован черными 22-дюймовыми дисками, спортивными педалями и вышитыми на подголовниках эмблемами Bentley.

Новый вариант купе будет стоить примерно на 1,5 миллиона рублей дешевле автомобилей с W12 — минимум 14,2 миллиона рублей. Подобрать комплектацию, оформить покупку и заказать доставку Continental GT, можно не выходя из дома.

В середине февраля в московский шоурум Bentley привезли один из ста существующих в мире кабриолетов Continental GT серии Number 1 Edition от ателье Mulliner. Автомобиль, эмблема которого выполнена из 18-каратного золота, оборудован шестилитровым двигателем W12 с двойным турбонаддувом.