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Chevrolet Niva официально переименовали в Lada 

Авторамблер и ещё 4 6 часов назад
Chevrolet Niva сменил имя
Фото: Авторамблер
Внедорожник, выпускавшийся совместным предприятием "GM-АвтоВАЗ", сменил имя на Lada Niva, а производителя — на "Лада Запад Тольятти".
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), в котором указаны новые данные, появилось в открытой базе Росстандарта в четверг. Срок его действия — до 13 мая 2023 года. Прошлое ОТТС было выдано "Ниве" до декабря 2022 года.
В апреле стало известно, что предприятие "GM-АвтоВАЗ", выкупленное АвтоВАЗом в декабре минувшего года, было переименовано в "Лада Запад Тольятти".
Niva продаются в автосалонах АвтоВАЗа с февраля, но пока под шильдиком Chevrolet. Стоимость внедорожника, оснащенного 1,7-литровым двигателем мощностью 80 л.с., стартует с 686 тыс. руб.
Ожидается, что вместе со сменой шильдика Niva переживет рестайлинг в "вазовском" стиле: обзаведется Х-образным передком, новой решеткой радиатора, иными задними фонарями и некоторыми другими деталями экстерьера.
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Автоновости , Тест-драйвы , Chevrolet , Lada , Chevrolet Niva , Автоваз
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