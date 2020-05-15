Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Skoda подняла цены на три модели в России 

Car.ru и ещё 2 7 часов назад
Skoda подняла цены на три модели в России
Фото: Car.ru
Российские дилеры чешского производителя Skoda подняли цены на три модели бренда, представленные на рынке.
Все комплектации лифтбека Superb и универсала Superb Combi, а также 3 топовые версии кроссовера Kodiaq увеличились в цене на 1,2 — 1,4% относительно прежней стоимости. В денежном выражении цена поднялась на 24-44 тысячи рублей. Остальные модели Karoq, Octavia, Octavia Combi и Rapid не изменились в цене.
Лифтбек Superb поднялся в стоимости на 24-37 тысяч рублей. Универсал Superb Combi увеличил стоимость на 28-38 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Максимальный рост цен замечен у кроссовера Kodiaq. Так, его топовые версии поднялись в цене на 40-44 тысячи рублей от прежней цены.
Напомним, предыдущее увеличение цен произошло в марте текущего года. Причиной поднятия стоимости стала сложная экономическая ситуация на мировом рынке. Дилеры уверены в том, что несмотря на рост цен, популярность моделей на российском рынке не снизится.
Видео дня. Как можно обжаловать штрафы ГИБДД
Car.ru: последние новости
В России предложили ввести бесплатное государственное КАСКО В России предложили ввести бесплатное государственное КАСКО Chevrolet Niva официально стала Lada Chevrolet Niva официально стала Lada На российском рынке выросла цена автомобилей Renault На российском рынке выросла цена автомобилей Renault
Комментарии
Автоновости , Skoda
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам рассказали о влиянии коронавируса на ОСАГО
Россиянам рассказали о влиянии коронавируса на ОСАГО
На трассе в Петербурге уронили танк
На трассе в Петербурге уронили танк 2
Девочка убила отца во время урока в автошколе
Девочка убила отца во время урока в автошколе 1
Как не убить подвеску об «лежачего полицейского»
Как не убить подвеску об «лежачего полицейского»
Кроссовер Suzuki Jimny научили плавать
Кроссовер Suzuki Jimny научили плавать
Видео
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Появилось видео падения трамвая на автомобили
00:54
Появилось видео падения трамвая на автомобили
ДТП
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
02:07
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
ДТП
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
00:37
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение