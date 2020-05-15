Skoda подняла цены на три модели в России 

Российские дилеры чешского производителя Skoda подняли цены на три модели бренда, представленные на рынке.

Все комплектации лифтбека Superb и универсала Superb Combi, а также 3 топовые версии кроссовера Kodiaq увеличились в цене на 1,2 — 1,4% относительно прежней стоимости. В денежном выражении цена поднялась на 24-44 тысячи рублей. Остальные модели Karoq, Octavia, Octavia Combi и Rapid не изменились в цене.

Лифтбек Superb поднялся в стоимости на 24-37 тысяч рублей. Универсал Superb Combi увеличил стоимость на 28-38 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Максимальный рост цен замечен у кроссовера Kodiaq. Так, его топовые версии поднялись в цене на 40-44 тысячи рублей от прежней цены.

Напомним, предыдущее увеличение цен произошло в марте текущего года. Причиной поднятия стоимости стала сложная экономическая ситуация на мировом рынке. Дилеры уверены в том, что несмотря на рост цен, популярность моделей на российском рынке не снизится.