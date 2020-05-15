В Европе появился кроссовер Ford по цене BMW X5

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На рынки Старого Света вышел кроссовер Ford Explorer Plug-In Hybrid, чья бензоэлектрическая силовая установка развивает совокупные 457 л.с.

Продажи большого американского паркетника начались в конце 2019 года, но первые экземпляры добрались до дилерских центров лишь сейчас. Ford ставит перед покупателями дилемму, ведь он стоит от 78 тысяч евро, как и 394-сильный BMW X5 xDrive45e в Германии.

"Янки" оснащен гибридной силовой установкой, подзаряжаемой от внешнего источника энергии. В нее входит 3,0-литровый наддувный двигатель EcoBoost V6, десятиступенчатая автоматическая коробка передач, электромотор и тяговая аккумуляторная батарея емкостью 13,6 кВт∙ч. Совокупная отдача в 457 л.с. и 825 Нм делает Explorer Plug-In Hybrid самым мощным гибридом марки Ford.

В полностью электрическом режиме автомобиль проезжает 42 км при замерах в ездовом цикле WLTP. Зарядить тяговую аккумуляторную батарею от обычной бытовой розетки можно за 5 часов 50 минут.