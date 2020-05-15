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Кроссовер Ford по цене BMW X5 появился в Европе 

Авторамблер 6 часов назад
В Европе появился кроссовер Ford по цене BMW X5
Фото: Авторамблер
На рынки Старого Света вышел кроссовер Ford Explorer Plug-In Hybrid, чья бензоэлектрическая силовая установка развивает совокупные 457 л.с.
Продажи большого американского паркетника начались в конце 2019 года, но первые экземпляры добрались до дилерских центров лишь сейчас. Ford ставит перед покупателями дилемму, ведь он стоит от 78 тысяч евро, как и 394-сильный BMW X5 xDrive45e в Германии.
"Янки" оснащен гибридной силовой установкой, подзаряжаемой от внешнего источника энергии. В нее входит 3,0-литровый наддувный двигатель EcoBoost V6, десятиступенчатая автоматическая коробка передач, электромотор и тяговая аккумуляторная батарея емкостью 13,6 кВт∙ч. Совокупная отдача в 457 л.с. и 825 Нм делает Explorer Plug-In Hybrid самым мощным гибридом марки Ford.
В полностью электрическом режиме автомобиль проезжает 42 км при замерах в ездовом цикле WLTP. Зарядить тяговую аккумуляторную батарею от обычной бытовой розетки можно за 5 часов 50 минут.
По некоторым данным, гибридную силовую установку и систему полного привода может получить спорткар Mustang нового поколения. Кстати, в его основу ляжет платформа CD6 с продольной компоновкой силового агрегата от современного Ford Explorer и Lincoln Aviator.
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Автоновости , Lincoln , BMW , BMW X5 , Lincoln Aviator , Ford Explorer , Ford
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