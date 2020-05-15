Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автоэксперт предложил ввести бесплатное государственное КАСКО 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Когда в РФ введут бесплатное государственное КАСКО?
Фото: RT на русском
Автоэксперт Дмитрий Попов предложил ввести бесплатное государственное каско.
«Было бы здорово, если бы при покупке российского автомобиля по автокредиту государство взяло на себя нагрузку на КАСКО. Также было бы не худо, если бы страна обзавелась своей собственной государственной страховой программой», — сказал он в беседе с Inforeactor.
Как считает Попов, необходимо создать льготные условия кредитования. Кроме того, отметил он, важно продолжать продление программы трейд-ин на покупку машин отечественного производства.
Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал принятие закона об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Видео дня. Как можно обжаловать штрафы ГИБДД
RT на русском: последние новости
Мост в КНР через Амур будет введён в эксплуатацию после снятия ограничений Мост в КНР через Амур будет введён в эксплуатацию после снятия ограничений Потерявшим из-за коронавируса работу предлагают дать скидку на ОСАГО Потерявшим из-за коронавируса работу предлагают дать скидку на ОСАГО Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО
Автоновости , Дмитрий Попов , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам рассказали о влиянии коронавируса на ОСАГО
Россиянам рассказали о влиянии коронавируса на ОСАГО
Тарифы по ОСАГО хотят кардинально поменять
Тарифы по ОСАГО хотят кардинально поменять
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Владелец поделился плюсами и минусами Suzuki Jimny
Владелец поделился плюсами и минусами Suzuki Jimny
Как будет выглядеть новый Suzuki Swift
Как будет выглядеть новый Suzuki Swift
Видео
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Появилось видео падения трамвая на автомобили
00:54
Появилось видео падения трамвая на автомобили
ДТП
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
02:07
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
ДТП
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
00:37
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение