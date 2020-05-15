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Россиянам рассказали о влиянии коронавируса на ОСАГО 

Мария Иванова 34 минуты назад
Россиянам рассказали о влиянии коронавируса на ОСАГО
Фото: РИА Новости
Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс заверил, что полисы ОСАГО не будут аннулировать, если водитель не смог пройти техосмотр из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России — 1».
«Ни в коем случае, это законом предусмотрено», — подчеркнул Юргенс.
Он объяснил, что данные о техосмотре хранятся в электронном виде, поэтому водителям при получении ОСАГО не нужно будет объяснять причины отсутствия диагностической карты.
«Когда закончится эта история, мы надеемся вообще отвязать полис ОСАГО от дистанционной карты, то есть от техосмотра», — отметил Юргенс.
Как писал «Рамблер», ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить 50-процентную скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим работу во время пандемии. По его мнению, скидку должны получить люди, которые официально получили статус безработных.
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Автоновости , Игорь Юргенс , Иван Сухарев , Госдума
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