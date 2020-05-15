Isuzu отзывает в России 60 автомобилей 

Представители японской компании сообщили о старте кампании по отзыву транспортных средств на рынке России. В общей сложности эта акция коснулась шести десятков грузовых автомобилей, среди которых автомобили NQR90, FSR34 и FVR34.

При этом, под отзыв попадают только те транспортные средства, которые сходили с конвейера с начала 2019 года до настоящего времени.

Причиной для запуска акции стали определённые проблемы с водительскими и пассажирскими ремнями безопасности. Велика вероятность того, что в машинах установлены бракованные элементы.

Владельцам автомобилей необходимо приехать в ближайший дилерский центр, где будет проведена диагностика и ремонт, в случае необходимости. Все работы будут оплачены за счёт производителя.