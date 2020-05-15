Калужане массово захотели уволиться за выплаты

Сотрудники завода Volkswagen в Калуге захотели уволиться за шесть окладов, сообщает телеграм-канал «Подъем».

Завод заявил о намерении сократить штат сотрудников из-за упавшего спроса на автомобили и снижения экономической активности.

Администрация предприятия предложила работникам уйти до 15 мая с выплатой шести окладов, а также разрешила не возвращать средства, взятые у завода в качестве субсидий на покупку автомобилей и жилья. Тем, кто примет решение об увольнении до 18 мая, выплатят уже пять окладов.

В профсоюзной организации АСМ рассказали, что пожелавших уволиться работников оказалось больше, чем рассчитывал завод.

«В одном из подразделений количество работников, подавших заявления о расторжении трудовых договоров за шесть окладов, больше, чем планировали сократить штат сотрудников», — рассказали в АСМ.