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Нет отбоя: калужане массово захотели уволиться за выплаты 

Вероника Полынина 1 час назад
Калужане массово захотели уволиться за выплаты
Фото: РИА Новости
Сотрудники завода Volkswagen в Калуге захотели уволиться за шесть окладов, сообщает телеграм-канал «Подъем».
Завод заявил о намерении сократить штат сотрудников из-за упавшего спроса на автомобили и снижения экономической активности.
Администрация предприятия предложила работникам уйти до 15 мая с выплатой шести окладов, а также разрешила не возвращать средства, взятые у завода в качестве субсидий на покупку автомобилей и жилья. Тем, кто примет решение об увольнении до 18 мая, выплатят уже пять окладов.
В профсоюзной организации АСМ рассказали, что пожелавших уволиться работников оказалось больше, чем рассчитывал завод.
«В одном из подразделений количество работников, подавших заявления о расторжении трудовых договоров за шесть окладов, больше, чем планировали сократить штат сотрудников», — рассказали в АСМ.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что из-за вызванного коронавирусом кризиса число безработных в России может увеличиться с 2,5 миллиона человек до примерно 8 миллионов человек.
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Автоновости , Volkswagen , Алексей Кудрин , Счетная палата
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