КамАЗ произвел трехмиллионный дизель V8 

Завод КамАЗ сообщил о производстве юбилейного трехмиллионного дизельного двигателя V8. По заявлению пресс-службы производителя, это значимое событие произошло 15 мая.

По словам генерального директора «КамАЗа» Сергея Когогина во время торжественного мероприятия, посвященного этому юбилею, завод продолжает развивать и модернизировать всю линейку двигателей V8. Инженеры работают над увеличением срока эксплуатации, мощности и экологичности агрегата.

В конце этого года предприятие будет отмечать 45-летие с даты выпуска первого серийного силового агрегата. Экспериментальные образцы собственных моторов конструкторы предприятия создали ещё в 1974 году, а в декабре 1975 года началась их серийная сборка.

Сейчас моторное отделение завода производит широкую гамму дизельных двигателей, которые выдают от 220 до 450 лошадиных сил. Все они укладываются в современные строгие нормы экологичности «Евро-5».

В конце 2019 производитель разработал и поставил на конвейер новый рядный двигатель Р6 с отдачей 400-700 лошадиных сил. В течение следующих трех лет компания намеревается дополнить моторную линейку пятью новыми модификациями этого силового агрегата.