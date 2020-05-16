Названа пятерка самых «мужских» внедорожников 

В рейтинг вошли иномарки и отечественный автомобиль.
Эксперты издания speedme решили составить рейтинг моделей линейки внедорожников.
Первый в рейтинге — автомобиль Jeep Grand Cherokee. Специалисты отметили высокую проходимость этого автомобиля и строгий дизайн. В нашей стране модель доступна по цене от 3,45 млн до 10,21 млн рублей.
Вторую строчку рейтинга занимает Chevrolet Tahoe. Автомобиль отличается первоклассным комфортом просторного салона и вместительным багажником. Стоимость Chevrolet Tahoe составляет от 4,59 млн рублей.
Тройку лидеров замыкает Lamborghini Urus. Внедорожник способен ускоряться с места до 100 км/ч за 3,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 305 км/ч.
Четвертую строчку занял кроссовер BMW X5 M. Автомобиль может разогнаться до 100 км /ч за 3,8 секунды. А с дополнительным пакетом M Driver показатель максимальной скорости увеличивается до 285 км/ч. Стоимость BMW X5 M стартует с отметки в 8,99 млн рублей.
Замыкает рейтинг УАЗ Patriot. Отличительные особенности автомобиля — аскетичный интерьер, полный привод и вместительный багажник. Цена автомобиля начинается от 1,18 млн рублей.