Renault снимет с конвейера несколько моделей 

Французский бренд готовится остановить сборку седанов и минивэнов, спрос на которые падает, чтобы сосредоточиться на выпуске более популярных SUV.

В обновленную линейку Renault не войдут минивэны Espace и Scenic, а также седан Talisman, сообщает Automotive News со ссылкой на четыре источника, близких к бренду.

Главный претендент на вылет — Espace, продажи которого с момента выпуска в 1984 года составили 1,3 млн экземпляров. Пятое поколение минивэна, вышедшее в 2015 году, столкнулось с конкуренцией со стороны больших кроссоверов и начало терять покупателей.

Место Espace, как и еще одного бывшего бестселлера Scenic, займет новый кроссовер Kadjar, выпуск которого наладят в Испании. Модель предложат в пяти— и семиместной конфигурации, сообщают источники.

В минувшем году европейские продажи Scenic составили 77,51 тыс. штук, что на 16% меньше, чем годом ранее. Спрос на Talisman и Espace упал на 20% до 15,83 тыс. и 9,56 тыс. проданных экземпляров соответственно.

Оба минивэна и седан Talisman собирают в Дуэ на севере Франции. По плану бренда, на конвейеры предприятия встанут два новых автомобиля, построенные на новой платформе для электрокаров разработки Renault-Nissan.

Renault, на 15% принадлежащий правительству Франции, ведет переговоры о поддержке в размере от 4 до 5 млрд евро на период пандемии и глобального кризиса.

В план бренда по сокращению расходов также входит более тесное сотрудничество с Nissan Mitsubishi в рамках альянса, продажа активов на рынке недвижимости и уход с убыточных рынков — в частности, из Китая.

В течение следующих трех лет компания планирует урезать расходы на 2,16 млрд долларов.