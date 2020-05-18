Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Renault снимет с конвейера несколько моделей 

Авторамблер и ещё 3 4 часа назад
Renault снимет с конвейера несколько моделей
Фото: Renault
Французский бренд готовится остановить сборку седанов и минивэнов, спрос на которые падает, чтобы сосредоточиться на выпуске более популярных SUV.
В обновленную линейку Renault не войдут минивэны Espace и Scenic, а также седан Talisman, сообщает Automotive News со ссылкой на четыре источника, близких к бренду.
Главный претендент на вылет — Espace, продажи которого с момента выпуска в 1984 года составили 1,3 млн экземпляров. Пятое поколение минивэна, вышедшее в 2015 году, столкнулось с конкуренцией со стороны больших кроссоверов и начало терять покупателей.
Место Espace, как и еще одного бывшего бестселлера Scenic, займет новый кроссовер Kadjar, выпуск которого наладят в Испании. Модель предложат в пяти— и семиместной конфигурации, сообщают источники.
В минувшем году европейские продажи Scenic составили 77,51 тыс. штук, что на 16% меньше, чем годом ранее. Спрос на Talisman и Espace упал на 20% до 15,83 тыс. и 9,56 тыс. проданных экземпляров соответственно.
Оба минивэна и седан Talisman собирают в Дуэ на севере Франции. По плану бренда, на конвейеры предприятия встанут два новых автомобиля, построенные на новой платформе для электрокаров разработки Renault-Nissan.
Renault, на 15% принадлежащий правительству Франции, ведет переговоры о поддержке в размере от 4 до 5 млрд евро на период пандемии и глобального кризиса.
В план бренда по сокращению расходов также входит более тесное сотрудничество с Nissan и Mitsubishi в рамках альянса, продажа активов на рынке недвижимости и уход с убыточных рынков — в частности, из Китая.
В течение следующих трех лет компания планирует урезать расходы на 2,16 млрд долларов.
Видео дня. Названы условия возобновления работы каршеринга
Авторамблер: последние новости
Рабочим завода Volkswagen предложили шесть зарплат за увольнение Рабочим завода Volkswagen предложили шесть зарплат за увольнение Chevrolet Niva официально переименовали в Lada Chevrolet Niva официально переименовали в Lada Кроссовер Ford по цене BMW X5 появился в Европе Кроссовер Ford по цене BMW X5 появился в Европе
Комментарии
Автоновости , Кроссовер , Nissan , Renault Scenic , Renault , Mitsubishi , Renault Talisman
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От шести зарплат до квартиры: рабочим Volkswagen сделали суперпредложение
От шести зарплат до квартиры: рабочим Volkswagen сделали суперпредложение
Сестра Фриске разбилась в ДТП
Сестра Фриске разбилась в ДТП
Uber изменила правила перевозки пассажиров
Uber изменила правила перевозки пассажиров
«АвтоВАЗ» не выживет без сокращений?
«АвтоВАЗ» не выживет без сокращений?
Авто на эвакуаторе: владельцу штраф за езду без пропуска
Авто на эвакуаторе: владельцу штраф за езду без пропуска
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Появилось видео падения трамвая на автомобили
00:54
Появилось видео падения трамвая на автомобили
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение