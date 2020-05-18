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Рабочим завода Volkswagen предложили шесть зарплат за увольнение 

Авторамблер и ещё 1 5 часов назад
От шести зарплат до квартиры: рабочим Volkswagen сделали суперпредложение
Фото: © «Фольксваген Груп Рус»/ТАСС
Руководство предприятия предложило заводчанам уволиться за шесть окладов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Профсоюз АСМ. Сколько сотрудников Volkswagen планирует уволить, неизвестно.
Калужский завод Volkswagen в связи с запланированным сокращением предлагает написать заявление об уходе по собственному желанию до 17 часов пятницы 15 мая и обещает таким сотрудникам выплатить шесть месячных окладов, сообщает Профсоюз АСМ в социальных сетях. Сотрудники, которые напишут заявление об уходе с понедельника 18 мая получат пять месячных окладов.
Также руководство предприятия полностью простит уволившимся долги по субсидии на приобретение автомобиля или недвижимости, которые они брали у компании, но в этом случае им не будут выплачивать шесть окладов. В профсоюзе сообщают, что многие сотрудники Volkswagen согласились с условиями, причем количество уволившихся в некоторых подразделениях даже оказалось выше запланированного.
Связано ли сокращение сотрудников с эпидемией коронавирусной инфекции и сильным снижением продаж, не сообщается. Напомним, что в апреле в России было продано лишь 38,9 тыс. новых легковых автомобилей, что почти в три раза меньше, чем в марте.
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Автоновости , Volkswagen
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