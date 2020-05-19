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За шесть лет «АвтоВАЗ» покажет 17 новинок 

Motor.ru и ещё 5 15 часов назад
За шесть лет «АвтоВАЗ» выпустит 17 новинок
Фото: Motor.ru
В ближайшие шесть лет «АвтоВАЗ» выпустит сразу 17 новинок Lada. Причем 10 из них, как пообещала компания, будут новыми моделями, а остальные семь — рестайлинговыми версиями существующих.
Как рассказал директор программы Lada B/C Алексей Лихачев на онлайн-конференции Тольяттинского госунивер­ситета, первые семь новинок появятся на рынке в ближайшие два года. Речь идет о рестайлинге семейства Vesta и Largus, а также о пяти новых моделях.
Остальные модели появятся на рынке в период с 2023 по 2026 год — компания представит пять обновлений для текущих автомобилей и еще пять новых машин. Пока что никакой конкретики касательно обновлений модельного ряда в компании не предоставили.
Lada 4x4 Vision
Скорее всего, в первую очередь речь идет о серийной версии концепта 2020 года Lada 4x4 Vision. Кроме того, в начале октября 2019 года появилась информация, что модельный ряд пополнится «каблучком» Lada Van, который будет построен на базе Renault Dokker. В компании заявили, что пока не собираются выпускать на рынок подобный автомобиль.
При этом в начале мая в базе Роспатента появились документы на регистрацию сразу трех товарных знаков «АвтоВАЗа» — Tensa, Forta и Kayna. Все эти названия запатентовали в двух товарных категориях: «автомобили» и «игрушки», так что использовать их компания может как для новых моделей, так и для сувенирной продукции.
При этом в последний раз, когда «АвтоВАЗ» рассказывал о своих планах на ближайшие шесть лет, они обещали показать восемь новых моделей и девять рестайлинговых версий. Вероятно, с конца 2018 года стратегия отечественного производителя немного изменилась.
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Комментарии 1
Автоновости , Lada , Renault , Renault Dokker , Алексей Лихачев , Роспатент , Автоваз
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