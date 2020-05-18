Mercedes тормозит из-за нехватки запчастей

Руководство компании Mercedes-Benz рассказало о возможном закрытии производственных мощностей бренда в Алабаме (США), из-за серьёзной нехватки комплектующих.

Недавно глава алабамского завода рассказал, что мексиканские производители автомобильных деталей, узлов и комплектующих, не могут работать из-за массовых ограничений, введённых местным правительством.

Заводу Mercedes-Benz хватит комплектующих до начала следующей недели, после чего, вероятно, производство будет приостановлено на неопределённый срок. Отдельно отмечается, что у сотрудников, оставшихся без средств существования, есть несколько выходов из ситуации.

Например, работники могут уйти в заранее положенные отпуска, либо же просто пойти на вынужденные выходные, но без оплаты труда. Второй вариант является самым выгодным, так как он позволяет оформить пособие по безработице в своём штате и на федеральном уровне.

Стоит отметить, что американский завод Mercedes-Benz открылся в конце прошлого месяца после пяти недель простоя. Сколько предприятие в Алабаме будет остановлено теперь, и когда сможет вернуться к производству машин — пока неизвестно.