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Mercedes приостанавливает производство из-за нехватки запчастей 

Car.ru 3 часа назад
Mercedes тормозит из-за нехватки запчастей
Фото: Car.ru
Руководство компании Mercedes-Benz рассказало о возможном закрытии производственных мощностей бренда в Алабаме (США), из-за серьёзной нехватки комплектующих.
Недавно глава алабамского завода рассказал, что мексиканские производители автомобильных деталей, узлов и комплектующих, не могут работать из-за массовых ограничений, введённых местным правительством.
Заводу Mercedes-Benz хватит комплектующих до начала следующей недели, после чего, вероятно, производство будет приостановлено на неопределённый срок. Отдельно отмечается, что у сотрудников, оставшихся без средств существования, есть несколько выходов из ситуации.
Например, работники могут уйти в заранее положенные отпуска, либо же просто пойти на вынужденные выходные, но без оплаты труда. Второй вариант является самым выгодным, так как он позволяет оформить пособие по безработице в своём штате и на федеральном уровне.
Стоит отметить, что американский завод Mercedes-Benz открылся в конце прошлого месяца после пяти недель простоя. Сколько предприятие в Алабаме будет остановлено теперь, и когда сможет вернуться к производству машин — пока неизвестно.
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Автоновости , Mercedes-Benz
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