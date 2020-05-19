В России начали продавать новый Volkswagen Polo

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Компания Volkswagen представила лифтбек Polo нового поколения, объявив его начальную цену.

Обновленный автомобиль представлен в четырех комплектациях: Origin, Respect, Status и Exclusive, при этом его минимальная стоимость составляет 792 900 рублей.

Стоимость комплектации Respect стартует с 837 900 рублей, комплектация Status обойдется минимум в 971 900 рублей, а самая дорогая комплектация Exclusive начинается с 1 111 900 рублей.

Модель предлагается с тремя бензиновыми двигателями мощностью 90, 110 и 125 лошадиных сил. В зависимости от силового агрегата автомобиль может оснащаться 5-ступенчатой механической КПП, 6-ступенчатой АКПП, самый мощный двигатель работает в паре с роботизированной DSG-7.