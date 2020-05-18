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В России начали продавать новый Volkswagen Polo 

Motor.ru и ещё 10 3 часа назад
В России начали продавать новый Volkswagen Polo
Фото: Motor.ru
Компания Volkswagen объявила о старте приема заказов на новое поколения Polo, который теперь будет представлен в кузове лифтбек. Модель доступна в четырех комплектациях и с тремя вариантами двигателей.
Volkswagen Polo нового поколения предлагается с бензиновыми двигателями 1.6 мощностью 90 либо 110 лошадиных сил и 1.4 мощностью 125 сил. Первые два агрегата собирают в Калуге. Они работают в паре с пятиступенчатой механикой, а мотор, выдающий 110 сил, можно дополнить шестиступенчатым автоматом. Самый мощный мотор в линейке идет в паре только с семиступенчатым «роботом» DSG.
Новый Polo доступен в четырех комплектациях, каждая из которых отличается набором опций, элементами дизайна и экстерьера. В комплектации Origin автомобиль получит светодиодную переднюю и заднюю оптику, мультимедийную систему с 6,5-дюймовым сенсорным экраном.
В комплектации Respect для автомобиля предусмотрены наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, а также кондиционер и подогрев передних сидений. Версия Status дополняет лифтбек специальным декором передней консоли, а также круиз-контролем и многофункциональным дисплеем панели приборов. Топовый Polo Exclusive оборудовали передними и задними парктрониками, системами бесключевого доступа с запуска двигателя.
Стоимость нового Volkswagen Polo в базовой комплектации Origin начинается от 792 900 рублей. За версию Respect придется заплатить минимум 837 900 рублей. Приобрести вариант Status можно от 971 900 рублей. Топовая версия Polo обойдется в 1 111 900 рублей.
Впервые дизайн нового Polo для российского рынка концерн Volkswagen продемонстрировал в начале февраля в Вольфсбурге. В конце того же месяца появились первые фотографии и подробности лифтбека нового поколения.
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Автоновости , Volkswagen Polo , Volkswagen , VolksWagen
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