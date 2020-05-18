GAC привезет в Россию новый кроссовер

Компания GAC объявила о скором появлении на отечественном авторынке кроссовера GS5, который станет вторым в представленной в России линейке бренда.

Первой моделью GAC, вышедшей на российский авторынок в прошлом году, стал семиместный SUV GS8.

GS5 — среднеразмерный кроссовер с пятиместным салоном, схожий габаритами с южнокорейским Hyundai Santa Fe. В длину GS5 достигает 4695 мм, что делает его короче GS8 на 115 мм.

В списке оснащения новинки входит независимая подвеска, панорамная крыша, климат-контроль, система мультимедиа с поддержкой Bluetooth, люк с электроприводом, обогрев и вентиляция всех сидений и камеры кругового обзора. Также имеется ряд ассистентов: антипробуксовочная и антиблокировочные системы, система распределения тормозных усилий и помощи при старте в гору.

В России GAC GS5 предложат с безальтернативной "турбочетверкой" объемом 1,5 л и мощностью 137 л.с., работающей в паре с шестидиапазонной автоматической коробкой.

Цена кроссовера, как и дата его выхода на российский рынок, пока держатся в секрете. Стоимость более крупного GS8 варьируется 1,9 млн до 2,5 млн руб. Кроме этого, GAC планирует привезти в Россию 5-метровый минивэн под индексом GM8, который получит богатое оснащение салона и разнообразное оборудование.