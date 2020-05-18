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Китайский GAC привезет в Россию новый кроссовер 

Авторамблер 3 часа назад
GAC привезет в Россию новый кроссовер
Фото: Авторамблер
Компания GAC объявила о скором появлении на отечественном авторынке кроссовера GS5, который станет вторым в представленной в России линейке бренда.
Первой моделью GAC, вышедшей на российский авторынок в прошлом году, стал семиместный SUV GS8.
GS5 — среднеразмерный кроссовер с пятиместным салоном, схожий габаритами с южнокорейским Hyundai Santa Fe. В длину GS5 достигает 4695 мм, что делает его короче GS8 на 115 мм.
В списке оснащения новинки входит независимая подвеска, панорамная крыша, климат-контроль, система мультимедиа с поддержкой Bluetooth, люк с электроприводом, обогрев и вентиляция всех сидений и камеры кругового обзора. Также имеется ряд ассистентов: антипробуксовочная и антиблокировочные системы, система распределения тормозных усилий и помощи при старте в гору.
В России GAC GS5 предложат с безальтернативной "турбочетверкой" объемом 1,5 л и мощностью 137 л.с., работающей в паре с шестидиапазонной автоматической коробкой.
Цена кроссовера, как и дата его выхода на российский рынок, пока держатся в секрете. Стоимость более крупного GS8 варьируется 1,9 млн до 2,5 млн руб. Кроме этого, GAC планирует привезти в Россию 5-метровый минивэн под индексом GM8, который получит богатое оснащение салона и разнообразное оборудование.
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Автоновости , Hyundai , Hyundai Santa Fe
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