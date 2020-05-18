Инспектора ДПС оштрафовали на 650 тысяч за взятку в 30 тысяч 

Бывший инспектор Дорожно-патрульной службы ( ДПС ) из Екатеринбурга был оштрафован на 650 тысяч рублей за получение взятки в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Свердловской области.

В начале марта 2020 года на улице Пехотинцев в Екатеринбурге 29-летний инспектор ДПС в ходе осуществления своих должностных обязанностей остановил автомобиль для проверки документов. Он определил по внешним признакам, что водитель машины пьян, и предложил тому не привлекать его к ответственности за это в обмен на 30 тысяч рублей. Автомобилист согласился.

Вскоре инспектор и нарушитель встретились у одного из кафе. Водитель передал правоохранителю 30 тысяч рублей. Сразу после этого сотрудник ДПС был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».