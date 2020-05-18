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Инспектора ДПС оштрафовали на 650 тысяч за взятку в 30 тысяч 

Артём Кульша 2 часа назад
Инспектора ДПС оштрафовали на 650 тысяч за взятку в 30 тысяч
Фото: ТАСС
Бывший инспектор Дорожно-патрульной службы (ДПС) из Екатеринбурга был оштрафован на 650 тысяч рублей за получение взятки в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Свердловской области.
В начале марта 2020 года на улице Пехотинцев в Екатеринбурге 29-летний инспектор ДПС в ходе осуществления своих должностных обязанностей остановил автомобиль для проверки документов. Он определил по внешним признакам, что водитель машины пьян, и предложил тому не привлекать его к ответственности за это в обмен на 30 тысяч рублей. Автомобилист согласился.
Вскоре инспектор и нарушитель встретились у одного из кафе. Водитель передал правоохранителю 30 тысяч рублей. Сразу после этого сотрудник ДПС был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».
Сегодня суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 650 тысяч рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года.
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Автоновости , ГИБДД , МВД
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