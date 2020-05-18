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Сроки временного нахождения машины в ЕАЭС расширены до 30 сентября 

Car.ru и ещё 1 1 час назад
Сроки временного нахождения машины в ЕАЭС расширены
Фото: Car.ru
Сроки временного нахождения автомобилей на территории России и других транспортных средств продлили до 30 сентября.
Владельцам таких автомобилей, которые временно находятся в нашей стране или других государствах Европы, не придется оплачивать таможенные сборы или любые административные платежи, рассказали эксперты. Транспортные средства тех, кто получил все разрешения и документы на таможне, оказались в Калининградской области и не смогли уехать обратно, также не подлежат каким-либо наказаниям или штрафам.
Гражданам и иностранцам, переехавшим в страны ЕАЭС, до 30 сентября дополнительно разрешили без пошлин ввозить свои вещи и личное имущество, объяснили автомобильные эксперты.
Все дополнительные меры направлены на то, чтобы облегчить привычные платежи и процесс "растоможки" транспортных средств для автомобилистов в период вынужденной самоизоляции. Прежде в правительстве также разрешили получать страховые полисы ОСАГО без обязательного прохождения технического осмотра автомобилей, но диагностическую карту все равно придется предоставить позже.
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Автоновости , ЕАЭС
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