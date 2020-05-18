Продается вилла с гаражом на 100 автомобилей

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В Соединенных Штатах продается огромная вилла с гаражом на 100 автомобилей.

Прежний владелец недвижимости — Ричард Берри. Он долгое время коллекционировал суперкары на своей вилле. В самом доме расположено 7 спален, а также 14 ванных комнат. Общая площадь помещений — 2,1 тысяча квадратных метров.

Гараж же вмещает до 100 транспортных средств. Что самое интересное в этом объявлении — парковочные места имеют большую площадь, нежели жилое помещение, — 2,5 тысячи квадратных метров.

Суммарная стоимость недвижимости известного коллекционера — 20 000 000 долларов, что в переводе на рубли — около полутора миллиардов.

Вместе с домом и гаражом коллекционер продает СТО, расположенное на территории виллы, станцию для зарядки электрических автомобилей, а также мойку.

На участке, размер которого — 300 соток, также будущий владелец сможет воспользоваться водопадом, баром, кинотеатром, бассейном и гротом. В гараже же находится спальня и ванна, пользуется ими смотритель.