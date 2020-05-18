Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продается вилла с гигантским гаражом на 100 автомобилей 

Car.ru 3 часа назад
Продается вилла с гаражом на 100 автомобилей
Фото: Car.ru
В Соединенных Штатах продается огромная вилла с гаражом на 100 автомобилей.
Прежний владелец недвижимости — Ричард Берри. Он долгое время коллекционировал суперкары на своей вилле. В самом доме расположено 7 спален, а также 14 ванных комнат. Общая площадь помещений — 2,1 тысяча квадратных метров.
Гараж же вмещает до 100 транспортных средств. Что самое интересное в этом объявлении — парковочные места имеют большую площадь, нежели жилое помещение, — 2,5 тысячи квадратных метров.
Суммарная стоимость недвижимости известного коллекционера — 20 000 000 долларов, что в переводе на рубли — около полутора миллиардов.
Вместе с домом и гаражом коллекционер продает СТО, расположенное на территории виллы, станцию для зарядки электрических автомобилей, а также мойку.
На участке, размер которого — 300 соток, также будущий владелец сможет воспользоваться водопадом, баром, кинотеатром, бассейном и гротом. В гараже же находится спальня и ванна, пользуется ими смотритель.
Видео дня. Названы условия возобновления работы каршеринга
Car.ru: последние новости
Volkswagen назвала цены на новый Polo в России Volkswagen назвала цены на новый Polo в России Сроки временного нахождения машины в ЕАЭС расширены до 30 сентября Сроки временного нахождения машины в ЕАЭС расширены до 30 сентября Названа пятерка самых «мужских» внедорожных версий Названа пятерка самых «мужских» внедорожных версий
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инспектора ДПС оштрафовали на 650 тысяч за взятку в 30…
Инспектора ДПС оштрафовали на 650 тысяч за взятку в 30…
Седан Aurus Senat получит внедорожную версию
Седан Aurus Senat получит внедорожную версию
Подорожает ли ОСАГО после нового витка реформы
Подорожает ли ОСАГО после нового витка реформы
Сестра Фриске разбилась в ДТП
Сестра Фриске разбилась в ДТП
Три человека погибли в ДТП со скорой в Ставрополье
Три человека погибли в ДТП со скорой в Ставрополье
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение