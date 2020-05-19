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Новая Toyota Venza стала близнецом кроссовера Harrier 

Motor.ru и ещё 5 3 часа назад
Новая Toyota Venza стала близнецом кроссовера Harrier
Фото: Motor.ru
В линейку Toyota после небольшого перерыва вернулась модель Venza. Машина нового поколения сменила формат и фактически представляет собой адаптированный для североамериканского рынка кроссовер Harrier четвертого поколения, который в Японии дебютировал всего месяц назад. На местном рынке Venza будет доступна только с гибридной силовой установкой и электрическим полным приводом.
Близнецы Toyota Harrier/Venza построены на модульной платформе GA-K (TNGA), которая лежит в основе всех крупных «Тойот», в том числе Camry и RAV4 нынешних поколений. Спереди используются стойки Макферсон, сзади — многорычажка. Подвеска оптимизирована для достижения баланса между комфортом и остротой реакций, а список электронных помощников дополнен системой Active Cornering Assist, предотвращающей снос передней оси в поворотах. Новый кроссовер короче и уже модели-предшественницы, но немного выше. Колесная база — такая же, как у RAV4 и насчитывает 2690 миллиметров.
Гамма двигателей японского Harrier идентична местному RAV4. Кроссовер можно оснастить «атмосферником» 2.0 (171 сила) с вариатором Direct Shift-CVT либо гибридной силовой установкой THS II на базе мотора 2.5 с фазовращателями на впуске и выпуске (суммарная отдача 218 либо 222 силы). Привод — передний или полный. Однако американская Venza доступна исключительно как полноприводный гибрид с отдельным электромотором на задней оси и электромеханическим вариатором.
Силовая установка «Вензы» может работать в электрическом режиме — его допускается использовать для неспешных поездок на небольшие расстояния. Кроме того, есть профили Normal, Sport и Eco. Новая функция Predictive Efficient Drive (PED) анализирует маршрут и запоминает места, где автомобиль чаще всего тормозит или останавливается, чтобы в следующий раз заблаговременно уведомить водителя о необходимости отпустить педаль газа для экономии топлива. Вдобавок она оптимизируется работу системы рекуперации, активнее использую торможение двигателем на спусках.
В список доступного оснащения Toyota Venza включены панорамная крыша Star Gaze с автозатемнением, передние кресла с электроприводом и вентиляцией, 8,0— или 12,3-дюймовый сенсорный центральный дисплей и климатическая установка с функцией S-FLow, которая направляет потоки воздуха только к занятым сиденьям. Ещё есть цифровая «приборка» с экраном 4,2 либо 7,0 дюйма, аудиосистема JBL с 11 динамиками и сабвуфером, а также 10-дюймовый проекционный дисплей.
«В базе» новая Venza оборудована комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense (TSS 2.0), который, помимо прочего, включает в себя систему автоматического торможения с функцией определения пешеход и велосипедистов, адаптивный круиз контроль и систему распознавания дорожных знаков. Также кроссовер укомплектован цифровым салонным зеркалом.
На американском рынке Toyota Venza второго поколения появится летом. Потом модель дебютирует в Китае.
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Автоновости , Кроссовер , Toyota , Toyota Harrier , Toyota Venza
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