Volkswagen назвал цены на новый Polo в России

Дилеры немецкого бренда Volkswagen начали принимать заказы на новый Polo. В продажу модель выйдет в четырех комплектациях и новой моторной линейкой.

Комплектация Origin будет продаваться по цене в 793 тысячи рублей, за сборку Respect придется отдать 838 тысяч. Новые Status и Exclusive предложат за 972 тысячи и 1,2 миллиона рублей соответственно.

В моторной линейке будут доступны силовые установки на 1,6 и 1,4 литра, мощностью 90 л.с., 110 л.с. и 125 л.с. Первые два агрегата будут поставляться с 5-ступенчатой механической коробкой, а выпуск наладили в Калуге. Для остальных двигателей предусмотрены АКПП на 6 скоростей и 7-диапазонная DSG.

В экстерьере новой модели появились теперь более современная решетка радиатора, передний бампер, сзади установили обновленный диффузор. Она станет первой в России, поставляемой с новым логотипом производителя.

В линейке доступен кузов лифтбек, отличающийся большей грузоподъемностью, а объем багажника составит 550 литров. Даже в стандартной сборке доступны светодиодная оптика, новый дизайн экстерьера и интерьера.

В салоне появилась мультимедиа с поддержкой App-Connect, размер диагонали дисплея — 6.5 или 8.25 дюйма.