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Volkswagen назвала цены на новый Polo в России 

Car.ru 1 час назад
Volkswagen назвал цены на новый Polo в России
Фото: Volkswagen
Дилеры немецкого бренда Volkswagen начали принимать заказы на новый Polo. В продажу модель выйдет в четырех комплектациях и новой моторной линейкой.
Комплектация Origin будет продаваться по цене в 793 тысячи рублей, за сборку Respect придется отдать 838 тысяч. Новые Status и Exclusive предложат за 972 тысячи и 1,2 миллиона рублей соответственно.
В моторной линейке будут доступны силовые установки на 1,6 и 1,4 литра, мощностью 90 л.с., 110 л.с. и 125 л.с. Первые два агрегата будут поставляться с 5-ступенчатой механической коробкой, а выпуск наладили в Калуге. Для остальных двигателей предусмотрены АКПП на 6 скоростей и 7-диапазонная DSG.
В экстерьере новой модели появились теперь более современная решетка радиатора, передний бампер, сзади установили обновленный диффузор. Она станет первой в России, поставляемой с новым логотипом производителя.
В линейке доступен кузов лифтбек, отличающийся большей грузоподъемностью, а объем багажника составит 550 литров. Даже в стандартной сборке доступны светодиодная оптика, новый дизайн экстерьера и интерьера.
В салоне появилась мультимедиа с поддержкой App-Connect, размер диагонали дисплея — 6.5 или 8.25 дюйма.
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Автоновости , Volkswagen
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