Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦОДД оценил целесообразность установки знаков о камерах 

РИА Новости 1 час назад
ЦОДД оценил целесообразность установки знаков о камерах
Фото: РИА Новости
Предложение установить информирующие знаки до и после камер, фиксирующих среднюю скорость движения машин, целесообразно на трассах, а в Москве такие знаки засорят облик города, заявили РИА Новости в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее в СМИ появилась информация, что "Общероссийский народный фронт" предложил ввести новые дорожные знаки, информирующие водителей о дорожных камерах: "Зона автоматического контроля" и "Конец зоны автоматического контроля" — специальные таблички на участках дорог, где камеры фиксируют среднюю скорость движения.
"Перед каждой камерой таблички целесообразно устанавливать за городом и на трассах. В Москве 2,5 тысячи камер. Все их можно увидеть на открытых ресурсах — навигаторе, сайтах транспортного комплекса. Появление дополнительных табличек только "засорит" облик города, у нас и так достаточно дорожных знаков, и мы сейчас идём по пути их оптимизации", — рассказали в ЦОДД.
В ведомстве отметили, что большое количество знаков отвлекает водителя от дороги, что доказывают различные международные исследования, поэтому во многих европейских странах, где безопасность на дорогах на высоком уровне, идут по пути сокращения числа знаков.
Видео дня. Названы условия возобновления работы каршеринга
Последние новости
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Рост распространения коронавируса в России остановился Рост распространения коронавируса в России остановился
Комментарии
Автоновости , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инспектора ДПС оштрафовали на 650 тысяч за взятку в 30…
Инспектора ДПС оштрафовали на 650 тысяч за взятку в 30…
Водители попали в пробки из-за проверки пропусков
Водители попали в пробки из-за проверки пропусков
Новый Mercedes S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes S-Class раскрыли до премьеры
В Москве возобновили работу такси бизнес-класса
В Москве возобновили работу такси бизнес-класса
В России 21 участок автодорог подтоплен паводком
В России 21 участок автодорог подтоплен паводком
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение