В Беларуси делают ставку на развитие электротранспорта

В Беларуси делают ставку на развитие электрического транспорта. В стране уже курсируют десятки электробусов. Но разработчики и конструкторы идут дальше и представляют новые образцы экомашин. Подробности — в сюжете корреспондента «МИР 24» Александры Кулаковой.

Автобус нового поколения работает практически бесшумно. Сергей Короткий впервые обкатывает такой транспорт. Как водитель-испытатель он сидел за рулем всех марок. Но в этом отличий и преимуществ много.

«Даже самого переключения не ощущаешь. Нажал и едешь», — отметил водитель-испытатель Сергей Короткий.

Одной батареи хватает на 300 километров — заряжается ночью и работает весь день, за смену можно объехать весь город. Это новое и перспективное направление. В следующем году такие электробусы появятся во всех крупных городах Беларуси.

«2021 год — начало серийного производства электробусов третьего поколения. Эти машины имеют целый ряд новых технически современных решений. Это увеличенная степень остекления, это целый ряд технических решений, которые приняты внутри салона, в интерьере машин», — рассказал заместитель коммерческого директора директор по маркетингу Минского автомобильного завода Владимир Янушко.

В салоне установлены специальные системы освещения, кондиционирования, есть USB-разъемы, работает бесконтактная система противозащемления. А еще электробус умеет наклонятся всем салоном навстречу пассажирам. Эта функция называется книлинг. Низкопольная машина меняет высоту ступеньки с 34 сантиметров до 28 — это уровень бордюра.

«Когда с ограниченными возможностями, то происходит автомоматическое выдвижение трапа, и тогда человек с ограниченными возможностями въезжает, автобус наклонился, выдвинулся трап, он въехал, и все», — отметил Владимир Янушко.

А это первый в Беларуси образец беспилотного автобуса на электрическом ходу. Его представили в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Машина разработана по технологии ученых из Сингапура. Максимальная скорость — 40 километров в час. Запас хода — около 180 километров. Полная зарядка не более четырех часов.

«Сегодня — это только начало тестирования модели. И оно займет достаточно много времени. В ближайший месяц его будем тестировать точно. Нам приходится здесь перестраивать дороги, светофоры. Пока выпускать машину к людям небезопасно. Окончить испытания планируем в июне», — рассказал заместитель директора международной технологической компании «Интеллектуальное оборудование» Цзэн Сяоянь.

Коммерческая эксплуатация беспилотного автобуса возможна уже в скором будущем, — говорят эксперты. Но прежде новый транспорт откатают на территории индустриального парка.

По проекту реконструкции трассы Минск — Витебск планируют обустроить выделенные полосы для общественного транспорта. Их можно будет использовать для беспилотных автобусов.