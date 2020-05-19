Мировая премьера обновленного BMW 5-Series состоится 27 мая

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Компания BMW в Instagram анонсировала тизером предстоящую презентацию обновленного 5-Series. Дебют автомобиля состоится 27 мая в Южной Корее вместе с 6-Series Gran Turismo.

Судя по изображению, опубликованному в Сети корейским офисом BMW, обновление в середине жизненного цикла 5-Series сохранит его основные дизайнерские черты и характеристики, но не исключено появление дополнительной мощности.

Ожидается, что базовый 530i оснастят 2-литровым турбомотором на 255 лошадиных сил (+7 л.с. и 50 Нм момента), а 3-литровая турбошестерка 540i сменится на 382-сильный агрегат от M340i 2019 года. Остальные версии, в том числе М-модификации, должны сохранить прежние мощностные характеристики.