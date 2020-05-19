Мировая премьера обновленного BMW 5-Series состоится 27 мая

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⠀ [THE 5 AND THE 6 WORLD PREMIERE] #월드프리미어 #이벤트 ⠀ 전세계 최초로 한국에서 공개되는 THE 5와 THE 6. ⠀ THE 5와 THE 6의 #월드_프리미어 에 여러분을 초대합니다. ⠀ BMW가 전할 새로운 리더십의 기준을 BMW 드라이빙 센터에서 직접 만나보세요. #NEW_THE5_THE6 ⠀ [참여 방법] THE 5와 THE 6 월드 프리미어에 대한 기대를 댓글에 남기고 행사에 함께 가고 싶은 친구 태그하기 ⠀ -모집 기간: 2020년 5월 18일 (월) — 5월 21일 (목) -당첨자 발표: 2020년 5월 25일 (월), 게시물 댓글을 통해 발표 -이벤트 경품: THE 5 AND THE 6 WORLD PREMIERE 초대권 (5명) -행사 일정: 2020년 5월 30일 (토) -행사 장소: BMW 드라이빙 센터 ⠀ [유의 사항] *당첨자 외 동반인 1명까지 함께 참석 가능합니다. *방역을 위한 비 접촉 발열 체크 및 방문 고객 대상 마스크 확인이 진행 됩니다. *방역 전문 업체 제품을 통한 전 시승 차량 소독 및 데일리 행사 후 소낙스 방역이 실행될 예정입니다. *본 행사는 차량 주행이 포함되어 있으므로 운전 면허증 소지자만이 행사 참여가 가능합니다.
Обновленный BMW 5-Series представят 27 мая
Фото: BMW
Компания BMW в Instagram анонсировала тизером предстоящую презентацию обновленного 5-Series. Дебют автомобиля состоится 27 мая в Южной Корее вместе с 6-Series Gran Turismo.
Судя по изображению, опубликованному в Сети корейским офисом BMW, обновление в середине жизненного цикла 5-Series сохранит его основные дизайнерские черты и характеристики, но не исключено появление дополнительной мощности.
Ожидается, что базовый 530i оснастят 2-литровым турбомотором на 255 лошадиных сил (+7 л.с. и 50 Нм момента), а 3-литровая турбошестерка 540i сменится на 382-сильный агрегат от M340i 2019 года. Остальные версии, в том числе М-модификации, должны сохранить прежние мощностные характеристики.
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