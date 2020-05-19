Премьера нового Kia Sportage откладывается 

Все автомобили, чью премьеру компания Kia Motors анонсировала в текущем году, уже были показаны. К примеру, Bongo 3 EV и Sorento HEV, а презентация Sedona-Carnival ожидается в ближайшее время. Что касается Sportage, то пока нет никакой информации.

Как стало известно еще в конце прошлого года, инженеры компании вовсю работают над Sportage пятого поколения. Автомобиль запланирован к выпуску в двух кузовах разной длины и потому стоит ожидать версию с тремя рядами сидений.

Недавние усилия корейской компании, вызванные желанием обеспечить полный ассортимент внедорожников, должны были обеспечить выпуск длиннобазного Sportage на всех основных рынках, включая Южную Корею и Европу. Поклонники марки уже 20 лет ожидают возрождения Sportage Grand.

Car.ru

Пионером с подобным кузовом мог стать новый Tucson, но на днях Hyundai Motor Group подтвердила, что автомобиль будет выпущен в обычной вариации, чтобы не создавать конкуренцию Santa-Fe. Если бы разработки трехрядного автомобиля близились к концу, в интернете уже была бы информация или изображения прототипов длинного Sportage, но пока ни о чем подобном не известно.

На одном из корейских автомобильных форумов близкий к компании источник сообщил, что автомобилю решили сменить дизайн и поэтому премьеру перенесли на середину следующего года.