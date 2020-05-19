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Премьера нового Kia Sportage откладывается 

Car.ru 4 часа назад
Премьера нового Kia Sportage откладывается
Фото: Car.ru
Все автомобили, чью премьеру компания Kia Motors анонсировала в текущем году, уже были показаны. К примеру, Bongo 3 EV и Sorento HEV, а презентация Sedona-Carnival ожидается в ближайшее время. Что касается Sportage, то пока нет никакой информации.
Как стало известно еще в конце прошлого года, инженеры компании вовсю работают над Sportage пятого поколения. Автомобиль запланирован к выпуску в двух кузовах разной длины и потому стоит ожидать версию с тремя рядами сидений.
Недавние усилия корейской компании, вызванные желанием обеспечить полный ассортимент внедорожников, должны были обеспечить выпуск длиннобазного Sportage на всех основных рынках, включая Южную Корею и Европу. Поклонники марки уже 20 лет ожидают возрождения Sportage Grand.
Car.ru
Пионером с подобным кузовом мог стать новый Tucson, но на днях Hyundai Motor Group подтвердила, что автомобиль будет выпущен в обычной вариации, чтобы не создавать конкуренцию Santa-Fe. Если бы разработки трехрядного автомобиля близились к концу, в интернете уже была бы информация или изображения прототипов длинного Sportage, но пока ни о чем подобном не известно.
На одном из корейских автомобильных форумов близкий к компании источник сообщил, что автомобилю решили сменить дизайн и поэтому премьеру перенесли на середину следующего года.
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Комментарии
Автоновости , Hyundai , Kia Sportage , Kia
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