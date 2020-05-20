Европейцы рекордно охладели к автомобилям 

Европейцы в апреле 2020 года рекордно охладели к покупке новых автомобилей, следует из сообщения Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Количество зарегистрированных новых машин в странах Евросоюза упало на 76,3 процента.

За первые четыре месяца года спрос на новые легковые автомобили в странах ЕС снизился на 38,5 процента. Сильнейшее падение зафиксировано в трех крупнейших с точки зрения автомобильного рынка государствах: Италии (на 50,7 процента), Испании (48,9 процента) и Франции (48 процентов). В Германии падение составило 31 процент.

Отмечается, что в апреле в некоторых странах блока спрос на новые автомобили упал почти до нуля (270 тысяч проданных машин против 1,1 миллиона годом ранее), что было вызвано максимально жесткими ограничениями.

В середине апреля правительство Китая объявило, что предоставит населению субсидии до 1,4 тысячи долларов на покупку новых автомобилей для поддержки индустрии.