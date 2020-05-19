Действия зеленого сигнала светофора продлили в Москве

Все новости на карте

Сотрудники столичной Госавтоинспекции настроили светофоры так, чтобы зеленый свет для пешеходов горел как можно дольше для избежания скопления людей на переходах, в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в ходе выступления на радио "Комсомольская правда" заявил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Юрий Дроганов.

"Мы настроили светофоры так, чтобы время ожидания у пешеходов максимально уменьшилось, чтобы [они] не скапливались на переходах и риск заразиться был бы сведен к минимуму. Также мы предусмотрели временное расширение тротуаров и создали новые пешеходные зоны там, где это возможно", — сказал он.

По словам Дроганова, с 1 по 4 мая инспекторы ДПС выявили 5 тыс. фактов непредоставления пешеходам преимущества при движении.