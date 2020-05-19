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ГИБДД Москвы увеличила время действия зеленого сигнала светофора для пешеходов 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Действия зеленого сигнала светофора продлили в Москве
Фото: ТАСС
Сотрудники столичной Госавтоинспекции настроили светофоры так, чтобы зеленый свет для пешеходов горел как можно дольше для избежания скопления людей на переходах, в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в ходе выступления на радио "Комсомольская правда" заявил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Юрий Дроганов.
"Мы настроили светофоры так, чтобы время ожидания у пешеходов максимально уменьшилось, чтобы [они] не скапливались на переходах и риск заразиться был бы сведен к минимуму. Также мы предусмотрели временное расширение тротуаров и создали новые пешеходные зоны там, где это возможно", — сказал он.
По словам Дроганова, с 1 по 4 мая инспекторы ДПС выявили 5 тыс. фактов непредоставления пешеходам преимущества при движении.
"При этом также нами отмечено 7 тыс. 700 фактов перехода пешеходами дороги на запрещающий сигнал светофора. Общее количество ДТП с участием пешеходов за первые четыре месяца 2020 года снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — со 176 до 140", — сказал глава столичной УГИБДД.
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Автоновости , ГИБДД , Комсомольская правда
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