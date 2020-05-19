В России стартовали продажи Audi SQ8 

Audi начала принимать заказы на "заряженный" кроссовер с 422-сильным дизельным мотором, получивший ценник в 7,1 млн руб.

Audi SQ8 приводит в движение тот же двигатель, которым оснащен дебютировавший ранее модернизированный SQ7: это 4-литровый "дизель" V8 с битурбонаддувом мощностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмидиапазонным "автоматом" ZF и системой полного привода quattro.

На разгон с места до первой "сотни" SQ8 тратит 4,8 сек., а максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 250 км/ч.

В базовое оснащение кроссовера входит адаптивная пневмоподвеска, селектор режимов движения Audi Drive Select, светодиодные фары, 21-дюймовые колесные диски, камера заднего вида, круиз-контроль и багажная дверь с электроприводом.

За кроссовер без дополнительных опций в Audi просят 7,1 млн руб., что на 110 тыс. дороже, чем SQ7, и на 580 тыс. дешевле, чем конкурент от Mercedes — AMG GLE 53 Coupe.