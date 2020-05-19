Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России стартовали продажи Audi SQ8 

Авторамблер и ещё 1 3 часа назад
В России стартовали продажи Audi SQ8
Фото: Авторамблер
Audi начала принимать заказы на "заряженный" кроссовер с 422-сильным дизельным мотором, получивший ценник в 7,1 млн руб.
Audi SQ8 приводит в движение тот же двигатель, которым оснащен дебютировавший ранее модернизированный SQ7: это 4-литровый "дизель" V8 с битурбонаддувом мощностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмидиапазонным "автоматом" ZF и системой полного привода quattro.
На разгон с места до первой "сотни" SQ8 тратит 4,8 сек., а максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 250 км/ч.
В базовое оснащение кроссовера входит адаптивная пневмоподвеска, селектор режимов движения Audi Drive Select, светодиодные фары, 21-дюймовые колесные диски, камера заднего вида, круиз-контроль и багажная дверь с электроприводом.
За кроссовер без дополнительных опций в Audi просят 7,1 млн руб., что на 110 тыс. дороже, чем SQ7, и на 580 тыс. дешевле, чем конкурент от Mercedes — AMG GLE 53 Coupe.
Видео дня. В МАДИ подготовили образцы заявлений на обжалование штрафов
Авторамблер: последние новости
Рабочим завода Volkswagen предложили шесть зарплат за увольнение Рабочим завода Volkswagen предложили шесть зарплат за увольнение Названы цены Volkswagen Polo нового поколения Названы цены Volkswagen Polo нового поколения Toyota возродит кроссовер Venza Toyota возродит кроссовер Venza
Комментарии
Автоновости , Audi
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарифы по ОСАГО хотят кардинально поменять
Тарифы по ОСАГО хотят кардинально поменять
Как приготовить «эликсир долголетия» для глушителя
Как приготовить «эликсир долголетия» для глушителя
Мост не для слабонервных
Мост не для слабонервных
Новый вид обмана при покупке авто: самоизоляция на 10 лет
Новый вид обмана при покупке авто: самоизоляция на 10 лет
GAC привезет в Россию новый кроссовер
GAC привезет в Россию новый кроссовер
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение