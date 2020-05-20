Kia задерживает запуск кроссовера Sonet

Компания Kia вынуждена отложить запуск своего самого доступного кроссовера в линейке на более поздний срок.

Как сообщает издание Autocar India со ссылкой на собственные источники, пандемия коронавирусной инфекции оказала влияние на ряд производственных планов южнокорейской марки.

Изначально сообщалось, что серийная версия Kia Sonet выйдет в продажу в Индии в августе этого года, но накануне стало известно, что появление этой модели в реализации может быть отложено на пару месяцев.

«Если карантин не будет отменен до конца мая, то нам придется скорректировать наш производственный график», — заявил глава отдела продаж и маркетинга Kia India Манохар Бхат.

Напомним, что официальный дебют прототипа Kia Sonet состоялся на автосалоне в Нью-Дели в начале 2020 года. Кроссовер, длина которого не превысит отметку в 4 метра, будет комплектоваться 1,2— и 1,6-литровыми атмосферными двигателями на 83 и 123 лошадиные силы, а также литровым турбомотором на 120 «сил» и 1,5-литровым «дизелем» на 90 «скакунов».