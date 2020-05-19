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BMW отзывает 365 своих автомобилей в России 

Моя Москва.онлайн и ещё 10 1 час назад
BMW отзывает 365 своих автомобилей в России
Фото: Моя Москва.онлайн
Немецкая компания BMW отзывает 365 своих автомобилей для замены передних поясных ремней. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили BMW M8 (серии F91, F92, F93), X3 M (серия F97), X3 (серия G01), X4 (серия G02), 8-Series (серии G14, G15, G16), реализованные с января по май 2020 года.
«Причиной отзыва является существующая опасность вытягивания датчика Холла из корпуса замка ремня безопасности при сгибании или боковом движении из-за недостаточной длины кабеля», — сказано в документе на сайте ведомства.
Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону.
Владельцы смогут самостоятельно проверить, подлежит ли отзыву их транспортное средство. Необходимо сопоставить VIN-код машины с прилагаемым в документе перечнем.
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Автоновости , Бортжурнал , BMW
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