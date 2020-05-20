Когда первый кроссовер Genesis появится в России?

Первый SUV премиального бренда из Южной Кореи Genesis GV80 выйдет на российский рынок осенью.

Сейчас на кроссовер оформляется Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое даст Genesis право продавать модель в России, сообщает издание "Колеса.ру". Ожидается, что документ будет оформлен к сентябрю или октябрю.

На российский рынок будут поставлять GV80 российской сборки: кроссовер встанет на конвейер калининградского "Автотора". Новинку будут собирать по глубокому отверточному методу SKD-4 на основе импортированных из Кореи кузовов.

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Полноразмерный кроссовер Genesis GV80 был представлен 15 января. На домашнем рынке SUV уже продается и оснащается тремя моторами на выбор. В бензиновую линейку входят четырехцилиндровый агрегат объемом 2,5 л мощностью 304 л.с. и 420 Нм крутящего момента и 3,5-литровый V6 мощностью 380 л.с. и 530 Нм момента.

Также доступен турбированный рядный "дизель" с шестью цилиндрами мощностью 278 л.с. и 588 Нм крутящего момента. Пару всем двигателям составляет восьмидиапазонный "автомат". Ожидается, что на российском рынке GV80 будет представлен с той же моторной гаммой.

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По умолчанию кроссоверу положен задний привод, но за доплату можно заказать версию с AWD.

Длина GV80 достигает 4945 мм — больше, чем у конкурентов BMW X5 и Mercedes GLE, ширина — 1975 мм, а высота — 1715 мм. Колесная база на 20 мм меньше, чем у X5, и составляет 2955 мм. Размерность колесных дисков — 19, 20 и 22 дюйма. В салоне установлены 14,5-дюймовый экран-планшет мультимедийной системы, 12,3-дюймовая приборная панель, проекционный экран и амбиентная подсветка.

Цены для России пока неизвестны. В США стоимость GV80 стартует с отметки 48,9 тыс. долларов, что равно 3,55 млн руб. по текущему курсу. Однако рублевая цена, вероятно, окажется заметно выше и может составить порядка 4 млн руб. за "базу".