Как изменят наказание за первое нарушение ПДД

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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил предоставить впервые нарушившим ПДД водителям право самим выбрать наказание.

С таким предложением Петров обратился в письме к главе ГИБДД Михаилу Черникову , сообщает в среду РИА "Новости".

По его словам, в российской системе наказания действуют устаревшие подходы, "недружественные к автолюбителям".

К примеру, выехавший на "встречку" водитель как правило получает от инспектора максимальное наказание даже в случае отсутствия опасности для других участников движения.

Петров отметил, что в большинстве случаев за подобное нарушение инспектор накажет водителя лишением прав, а не штрафом.

В связи с этим депутат предложил ввести новую практику: дать впервые нарушившим и дисциплинированным водителям, которые вовремя оплачивают штрафы, выбирать собственное наказание.

По его мнению, такая возможность станет мотиватором для своевременной оплаты штрафов и повысит социальную ответственность.