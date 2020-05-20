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Власти предложили изменить наказание за первое нарушение ПДД 

Авторамблер и ещё 2 1 час назад
Как изменят наказание за первое нарушение ПДД
Фото: Depositphotos.com
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил предоставить впервые нарушившим ПДД водителям право самим выбрать наказание.
С таким предложением Петров обратился в письме к главе ГИБДД Михаилу Черникову, сообщает в среду РИА "Новости".
По его словам, в российской системе наказания действуют устаревшие подходы, "недружественные к автолюбителям".
К примеру, выехавший на "встречку" водитель как правило получает от инспектора максимальное наказание даже в случае отсутствия опасности для других участников движения.
Петров отметил, что в большинстве случаев за подобное нарушение инспектор накажет водителя лишением прав, а не штрафом.
В связи с этим депутат предложил ввести новую практику: дать впервые нарушившим и дисциплинированным водителям, которые вовремя оплачивают штрафы, выбирать собственное наказание.
По его мнению, такая возможность станет мотиватором для своевременной оплаты штрафов и повысит социальную ответственность.
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Автоновости , Владимир Петров , Михаил Черников , ГИБДД , РИА Новости
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