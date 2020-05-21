Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гибридный Hyundai Sonata 2020 года получил ценник 

Car.ru 6 часов назад
Гибридный Hyundai Sonata 2020 года получил ценник
Фото: Car.ru
Уже в скором времени должны стартовать продажи гибридного Hyundai Sonata 2020 года. Как оказалось, автомобиль будут реализовывать с ценником в 28 тысяч долларов или 2 миллиона рублей.
Кстати, он оказался дешевле гибридной Toyota Camry.
Представленный в феврале на Чикагском автосалоне Hyundai Sonata Hybrid 2020 года наконец-то получил ценник от производителей. Стоимость стартует от 2 миллионов рублей в пересчете, что делает авто более дорогим, чем Honda Accord Hybrid, но дешевле Toyota Camry Hybrid.
За эти деньги покупатели получают базовую синюю отделку салона, а комплектация Limited окажется дороже на 500 тысяч рублей в пересчете и будет поставляться с несколькими обновлениями.
Sonata получила оптимизированные для аэродинамических дисков легкосплавные диски, задний спойлер и активные воздушные заслонки, что способствует оптимальной езде. А эксклюзивная солнечная крыша еще больше повышает эффективность, предлагая впечатляющий запас хода до 1126 километров при полном заряде.
Уже в следующем месяце новый автомобиль поступит в продажу в дилерские центры в США.
Видео дня. Ждет того, кто ездит с тонировкой на стеклах
Car.ru: последние новости
Российский завод Volkswagen перешел на четырехдневную рабочую неделю Российский завод Volkswagen перешел на четырехдневную рабочую неделю Эксперты: В России прекратят существование до 90% автошкол Эксперты: В России прекратят существование до 90% автошкол Названа пятерка самых «мужских» внедорожных версий Названа пятерка самых «мужских» внедорожных версий
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Hyundai Sonata , Honda Accord , Toyota , Honda , Toyota Camry
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мальчик угнал у отца Audi и разбился насмерть
Мальчик угнал у отца Audi и разбился насмерть
Премьера нового Kia Sportage откладывается
Премьера нового Kia Sportage откладывается
За шесть лет «АвтоВАЗ» выпустит 17 новинок
За шесть лет «АвтоВАЗ» выпустит 17 новинок
BMW отзывает 365 своих автомобилей в России
BMW отзывает 365 своих автомобилей в России
Россияне передумали ездить на дорогих машинах
Россияне передумали ездить на дорогих машинах
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение