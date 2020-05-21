Гибридный Hyundai Sonata 2020 года получил ценник 

Уже в скором времени должны стартовать продажи гибридного Hyundai Sonata 2020 года. Как оказалось, автомобиль будут реализовывать с ценником в 28 тысяч долларов или 2 миллиона рублей.

Кстати, он оказался дешевле гибридной Toyota Camry.

Представленный в феврале на Чикагском автосалоне Hyundai Sonata Hybrid 2020 года наконец-то получил ценник от производителей. Стоимость стартует от 2 миллионов рублей в пересчете, что делает авто более дорогим, чем Honda Accord Hybrid, но дешевле Toyota Camry Hybrid.

За эти деньги покупатели получают базовую синюю отделку салона, а комплектация Limited окажется дороже на 500 тысяч рублей в пересчете и будет поставляться с несколькими обновлениями.

Sonata получила оптимизированные для аэродинамических дисков легкосплавные диски, задний спойлер и активные воздушные заслонки, что способствует оптимальной езде. А эксклюзивная солнечная крыша еще больше повышает эффективность, предлагая впечатляющий запас хода до 1126 километров при полном заряде.

Уже в следующем месяце новый автомобиль поступит в продажу в дилерские центры в США.