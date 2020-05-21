Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Geely привезет в Россию новый кроссовер 

Авторамблер и ещё 3 2 часа назад
Geely привезет в Россию новый кроссовер
Фото: Geely
Китайский бренд до конца нынешнего года выведет на российский рынок новый купеобразный паркетник FY11.
Кроссовер, который станет пятой моделью линейки Geely в России, базируется на модульной архитектуре CMA, разработанной совместно с шведским Volvo. На той же платформе построен кроссовер Volvo XC40.
По размеру паркетник похож на BMW X6. Длина FY11 составляет 4605 мм, ширина — 1878 мм, а высота — 1643 мм при колесной базе 2700 мм.
Geely
Базовым мотором FY11 является 2-литровый турбодвигатель с четырьмя цилиндрами мощностью 238 л.с., работающий в сочетании с восьмидиапазонным "автоматом" Aisin. Также доступна гибридная силовая установка на базе "турботройки" мощностью 177 л.с., которая работает в паре со стартер-генератором и семидиапазонной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Запас хода топовой версии составляет 80 км без подзарядки.
Geely
Пока неизвестно, какие двигатели получит FY11 в версии для России. Перед стартом продаж кроссоверу предстоит получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
На сегодняшний день линейка Geely в России представлена седаном Emgrand и кроссоверами Emgrand X7, Atlas и Coolray. В первом квартале 2020 года Atlas стал вторым по популярности китайским автомобилем в России с результатом продаж 1,63 тыс. экземпляров, уступив только Haval F7.
Видео дня. Ждет того, кто ездит с тонировкой на стеклах
Авторамблер: последние новости
Рабочим завода Volkswagen предложили шесть зарплат за увольнение Рабочим завода Volkswagen предложили шесть зарплат за увольнение Toyota возродит кроссовер Venza Toyota возродит кроссовер Venza Названа дата появления в России первого кроссовера Genesis Названа дата появления в России первого кроссовера Genesis
Комментарии
Автоновости , Volvo , Geely , BMW , BMW X6 , Volvo XC40
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От шести зарплат до квартиры: рабочим Volkswagen сделали суперпредложение
От шести зарплат до квартиры: рабочим Volkswagen сделали суперпредложение
Сестра Фриске разбилась в ДТП
Сестра Фриске разбилась в ДТП
Зачем немцы модифицировали трофейные Т-34?
Зачем немцы модифицировали трофейные Т-34?
«Попочка на месте, стерлась, но немного»
«Попочка на месте, стерлась, но немного»
Назван самый угоняемый автомобиль в России
Назван самый угоняемый автомобиль в России
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение