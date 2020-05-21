Geely привезет в Россию новый кроссовер 

Китайский бренд до конца нынешнего года выведет на российский рынок новый купеобразный паркетник FY11.

Кроссовер, который станет пятой моделью линейки Geely в России, базируется на модульной архитектуре CMA, разработанной совместно с шведским Volvo . На той же платформе построен кроссовер Volvo XC40

По размеру паркетник похож на BMW X6. Длина FY11 составляет 4605 мм, ширина — 1878 мм, а высота — 1643 мм при колесной базе 2700 мм.

Geely

Базовым мотором FY11 является 2-литровый турбодвигатель с четырьмя цилиндрами мощностью 238 л.с., работающий в сочетании с восьмидиапазонным "автоматом" Aisin. Также доступна гибридная силовая установка на базе "турботройки" мощностью 177 л.с., которая работает в паре со стартер-генератором и семидиапазонной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Запас хода топовой версии составляет 80 км без подзарядки.

Geely

Пока неизвестно, какие двигатели получит FY11 в версии для России. Перед стартом продаж кроссоверу предстоит получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

На сегодняшний день линейка Geely в России представлена седаном Emgrand и кроссоверами Emgrand X7, Atlas и Coolray. В первом квартале 2020 года Atlas стал вторым по популярности китайским автомобилем в России с результатом продаж 1,63 тыс. экземпляров, уступив только Haval F7.