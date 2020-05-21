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В России прекратят существование до 90% автошкол 

Car.ru 1 час назад
В России прекратят существование до 90% автошкол
Фото: Car.ru
Объединение автошкол России просит помощи у правительства в период самоизоляции, так как практически 90% таких учреждений для начинающих водителей могут закрыться после окончания периода самоизоляции.
Владельцы автошкол уже обратились к Михаилу Мишустину с просьбой оказать посильную помощь организациям, так как в сложившейся ситуации они просто не смогут стабилизировать свое экономическое состояние. Как следствие, 90% автошкол могут и вовсе закрыться, хотя Минэкономики прежде предлагало воспользоваться налоговыми и прочими льготами для социально-ориентированных НКО. Проблема в том, что сложно попасть в список таких организаций.
На данный момент в автошколах нет учащихся, следовательно, прибыль близится к нулю, финансирование отрасли больше не осуществляется. В то же время, как и прежде, организациям нужно выплачивать заработные платы и покрывать платежи по аренде и другим текущим расходам. В России на данный момент работают 6,7 тысячи школ для будущих водителей, после окончания периода самоизоляции их число может сократиться на 90%, отметили представители отрасли.
В Минэкономразвития уже отметили, что обучение организации могут проводить дистанционно, а потому расчитывать на какую-либо финансовую поддержку им, скорее всего, не стоит.
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Автоновости , Михаил Мишустин , Минэкономразвития
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