В России прекратят существование до 90% автошкол 

Объединение автошкол России просит помощи у правительства в период самоизоляции, так как практически 90% таких учреждений для начинающих водителей могут закрыться после окончания периода самоизоляции.

Владельцы автошкол уже обратились к Михаилу Мишустину с просьбой оказать посильную помощь организациям, так как в сложившейся ситуации они просто не смогут стабилизировать свое экономическое состояние. Как следствие, 90% автошкол могут и вовсе закрыться, хотя Минэкономики прежде предлагало воспользоваться налоговыми и прочими льготами для социально-ориентированных НКО. Проблема в том, что сложно попасть в список таких организаций.

На данный момент в автошколах нет учащихся, следовательно, прибыль близится к нулю, финансирование отрасли больше не осуществляется. В то же время, как и прежде, организациям нужно выплачивать заработные платы и покрывать платежи по аренде и другим текущим расходам. В России на данный момент работают 6,7 тысячи школ для будущих водителей, после окончания периода самоизоляции их число может сократиться на 90%, отметили представители отрасли.

В Минэкономразвития уже отметили, что обучение организации могут проводить дистанционно, а потому расчитывать на какую-либо финансовую поддержку им, скорее всего, не стоит.