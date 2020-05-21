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В России могут исчезнуть автошколы 

Артём Кульша 2 часа назад
В России могут исчезнуть автошколы
Фото: РИА Новости
90% автошкол могут закрыться в России из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает «Коммерсант», сказано в обращениях нескольких объединений автошкол к премьер-министру России Михаилу Мишустину.
В своих обращениях объединения попросили председателя правительства оказать отрасли помощь. Глава ассоциации автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников мотивировал необходимость этого прекращением притока обучающихся и, как следствие, финансирования, а также исчерпанием скудных резервов.
«Под угрозой закрытия около 90% автошкол в регионах», — предупредил он.
Глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев согласен, что отрасль будет разрушена, если не принять оперативные меры. Ее восстановление, по его мнению, займет много времени и потребует много средств.
В России, согласно данным ГИБДД, действует более 6,7 тысячи автошкол. В марте, как сообщал «Рамблер», их работа была запрещена из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
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Комментарии
Автоновости , Александр Сальников , Сергей Лобарев , Михаил Мишустин
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