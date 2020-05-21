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Найденным в лесу иномаркам нашли применение 

Вероника Полынина 54 минуты назад
Найденным в лесу иномаркам нашли применение
Фото: кадр видео
Правительство Челябинской области передало врачам автомобили Toyota Camry, закупленные в 2019 году для саммитов ШОС и БРИКС.
Как сообщает телеграм-канал Life Shot, из-за отмены международных мероприятий 56 автомобилей не использовались и стояли на открытой парковке возле лесополосы под Челябинском.
Недавно их обнаружили местные жители, информация об автопарке попала в Сеть, после чего региональное правительство приняло решение передать часть машин медикам, чтобы во время пандемии коронавируса они могли с удобством перемещаться по вызовам.
Сколько именно машин было передано врачам, не уточняется.
Как сообщал «Рамблер», в России к 21 мая выявлено 317 554 случая коронавируса, за сутки число зараженных возросло на 8 849 человек. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.
Видео дня. Ждет того, кто ездит с тонировкой на стеклах
Автоновости , Toyota , Toyota Camry , ШОС , БРИКС
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