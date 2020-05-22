Невостребованные автомобили Toyota свозят на стадионы 

В США несколько стадионов оказались забиты невостребованными автомобилями: это новые машины Toyota, которые доставили из Японии, но так и не отгрузили дилерам, а также легковушки прокатных и каршеринговых компаний. Автомобили свозят на спортивные площадки Калифорнии: стадионы «Доджер» и «Энжел», а также ипподром Санта Анита превратились в гигантские парковки под открытым небом, сообщает Los Angeles Times.

Невостребованными оказались и сами стадионы, так как все спортивные мероприятия отменены из-за коронавируса. Что же касается нераспроданных «Тойот», то их доставили по воде в порт Лонг-Бич, разгрузили, однако поставки в автосалоны затягиваются из-за кризиса. Портовые склады уже переполнены, так что японскому автопроизводителю пришлось арендовать простаивающие стадионы и парковки рядом с ними.

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Ранее в аналогичной ситуации оказался Nissan . Грузовой корабль, доставивший в Лос-Анджелес две тысячи новых автомобилей Nissan и Infiniti, почти неделю дрейфовал у берега из-за того, что порт оказался переполнен и машины просто некуда было ставить.

Ранее сообщалось, что на гавайском острове Мауи 18 тысяч прокатных и каршеринговых машин бросили посреди тростникового поля. А в Великобритании нераспроданные автомобили хранят на бывшей военной базе ВВС в Оксфордшире.