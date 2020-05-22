На улицах Китая появились беспилотные такси 

В провинции Хубей и некоторых городах Китая заработали новые автомобили такси с беспилотным управлением. Ездят они без участия водителя, а управляют ними с помощью китайской сети Beidou и сетей 5G.

Министр транспорта КНР Ли Сяопэн во время пресс-релиза отметил, что достижения КНР в сфере технологий каждый год выходят на новый уровень, инфраструктуру в будущем планируют развивать и совершенствовать.

Только в текущем году правительство планирует вложить в эту сферу более 2,7 трлн юаней. Из них 800 млрд юаней вложат в разработку железных дорог, 1,8 трлн юаней — на дороги и водные пути, около 100 млрд — на на объекты гражданской авиации.

В будущем правительство планирует продолжать внедрение беспилотных авто, уменьшая выбросы в атмосферу. Как отметил министр транспорта, тестирования позволят сделать автомобили более безопасными, технологичными и удобными.

К 2035 году в стране уже должна появиться инфраструктура, адаптированная не только под потребности граждан, но и транспортных средств, в основном с беспилотными технологиями.