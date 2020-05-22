Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На улицах Китая появились беспилотные такси 

Car.ru 6 часов назад
На улицах Китая появились беспилотные такси
Фото: car.ru
В провинции Хубей и некоторых городах Китая заработали новые автомобили такси с беспилотным управлением. Ездят они без участия водителя, а управляют ними с помощью китайской сети Beidou и сетей 5G.
Министр транспорта КНР Ли Сяопэн во время пресс-релиза отметил, что достижения КНР в сфере технологий каждый год выходят на новый уровень, инфраструктуру в будущем планируют развивать и совершенствовать.
Только в текущем году правительство планирует вложить в эту сферу более 2,7 трлн юаней. Из них 800 млрд юаней вложат в разработку железных дорог, 1,8 трлн юаней — на дороги и водные пути, около 100 млрд — на на объекты гражданской авиации.
В будущем правительство планирует продолжать внедрение беспилотных авто, уменьшая выбросы в атмосферу. Как отметил министр транспорта, тестирования позволят сделать автомобили более безопасными, технологичными и удобными.
К 2035 году в стране уже должна появиться инфраструктура, адаптированная не только под потребности граждан, но и транспортных средств, в основном с беспилотными технологиями.
Видео дня. Трассу М-1 «Беларусь» на Минск перезапустят в июле
Car.ru: последние новости
Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества с ОСАГО Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества с ОСАГО В 2020 году Geely представит в России новый кроссовер Geely FY11 В 2020 году Geely представит в России новый кроссовер Geely FY11 Mazda начала выпуск первого электрокара - кроссовера MX-30 Mazda начала выпуск первого электрокара - кроссовера MX-30
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об обмане с ОСАГО
Россиян предупредили об обмане с ОСАГО
Новая Toyota Venza стала близнецом кроссовера Harrier
Новая Toyota Venza стала близнецом кроссовера Harrier
Кубанские врачи сделали сложную операцию байкеру с коронавирусом после ДТП
Кубанские врачи сделали сложную операцию байкеру с коронавирусом после ДТП
АвтоВАЗ разрабатывает новую модель
АвтоВАЗ разрабатывает новую модель
Tesla Model 3 приделали «ноздри» от BMW
Tesla Model 3 приделали «ноздри» от BMW
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение