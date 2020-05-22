Россиян предупредили об обмане с ОСАГО

В России мошенники предлагают купить поддельные полисы ОСАГО по сниженной цене. Об этом Interfax рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов

"В интернете можно видеть полторы-две тысячи предложений о покупке полиса ОСАГО в разы дешевле реальной стоимости полисов страхования ответственности автовладельцев — 1-1,5 тыс. рублей. Правда, продавцы таких "муляжей" честно предупреждают: в случае ДТП страховой выплаты по такому "документу" не последует", — отметил Ефремов.

Покупатели намерены с помощью фальшивки ввести в заблуждение сотрудника ГИБДД , считает эксперт. Но такой полис ОСАГО не занесён в базу и по нему невозможно получить страховку.

Во время пандемии автомобилистам разрешили получить полис ОСАГО без проведения техосмотра. Какие нововведения отложили, изменили и чем помогла ситуация с коронавирусом водителям — в материале "Клопс".