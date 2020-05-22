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В Daimler отвергли синтетическое топливо 

Авторамблер 5 часов назад
В Daimler отвергли синтетическое топливо
Фото: Авторамблер
Ряд автопроизводителей рассматривает синтетическое топливо в качестве перспективного источника энергии, но "трехлучевая звезда" полна скепсиса.
Хотя электрические тренды в автомобилестроении становятся все сильнее, в Volkswagen Group считают, что пока рано списывать со счетов традиционные двигатели внутреннего сгорания — применение синтетического топлива позволит сделать их экологичнее и при этом сократить объемы добычи природных ресурсов. Аналогичного мнения придерживается McLaren, разрабатывающий автомобиль с двигателем на синтетическом топливе. Наконец, компания Mazda работает над экологически чистым топливом из водорослей. Что интересно, Daimler не разделяет их оптимизм.
Глава отдела исследований и разработок Маркус Шафер в беседе с изданием Autocar заявил, что в ближайшее десятилетие синтетическое топливо не является приоритетным и перспективным направлением для концерна. "Мы приняли четкое решение о том, что наш путь — это прежде всего электричество. Когда мы разрабатываем новые платформы, то в первую очередь отталкиваемся от электрификации. Нам следует проследить, какими окажутся экологические требования и предпочтения клиентов, но это наш главный путь", — заявил он. По мнению Шафера, разработка и производство синтетического топлива окажется дорогим — выпуск электрокаров кажется Daimler более простым и дешевым.
Mercedes-Benz, сделавший ставку на электрокары, может представить новую экологически чистую модель в конце 2020 или начале 2021 года. Речь идет о футуристическом купеобразном лифтбеке EQS по мотивам одноименного шоу-кара.
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Комментарии
Автоновости , Mazda , Volkswagen , McLaren , Daimler , Mercedes-Benz , Маркус Шафер
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