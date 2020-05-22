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В Москве задержали нетрезвого таксиста, обругавшего полицейских 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
В Москве задержали обругавшего полицейских таксиста
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции в Москве задержали нетрезвого водителя такси, подозреваемого в подделке водительского удостоверения, возбуждены уголовные дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в районе Отрадное инспекторы ДПС остановили такси, водитель которого при движении создавал аварийную ситуацию на дороге.
"За рулем оказался мужчина, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. В ответ на требования выйти из автомобиля гражданин повел себя агрессивно и стал публично оскорблять сотрудников полиции. Позднее результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что мужчина предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение", — сказала Волк.
В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, следственное управление СК возбудило уголовные дела по статьям "Оскорбление представителя власти" и "Подделка документов".
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Автоновости , Ирина Волк , СКР , ГИБДД , МВД
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