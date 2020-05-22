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«АвтоВАЗ» опроверг слухи о снятии XRay с производства 

Car.ru 3 часа назад
«АвтоВАЗ» опроверг слухи о снятии XRay с производства
Фото: Car.ru
Отечественный производитель машин АвтоВАЗ сделал официальное заявление по поводу продолжения сборки Lada XRay.
Руководство АвтоВАЗа сообщило, что пока не стоит делать поспешных выводов насчёт падения продаж новых автомобилей Lada XRay и полного прекращения производства данной машины.
Рассказать об этом было решено из-за ходящих в последнее время слухов, в которых различные блогеры и автолюбители строят предположения, что производственный цикл Lada XRay будет досрочно прекращен в несколько этапов до конца этого года.
Но пресс-служба АвтоВАЗа даже пошутила, что не нужно читать перед завтраком советских газет и верить странным слухам. Сейчас действительно завод бренда выпускает небольшое количество новых Lada XRay, но этого вполне хватает, чтобы обеспечивать работающие дилерские центры и склады продукции.
Отдельно сообщается, что говорить о падении продаж Lada XRay можно только после окончания наступившего в мире кризиса. При этом компания не будет отказываться от производства эстетичного авто, так как его планируется развивать и модернизировать.
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Автоновости , Lada , Lada XRAY , Автоваз
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