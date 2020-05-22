«АвтоВАЗ» опроверг слухи о снятии XRay с производства 

Отечественный производитель машин АвтоВАЗ сделал официальное заявление по поводу продолжения сборки Lada XRay.

Руководство АвтоВАЗа сообщило, что пока не стоит делать поспешных выводов насчёт падения продаж новых автомобилей Lada XRay и полного прекращения производства данной машины.

Рассказать об этом было решено из-за ходящих в последнее время слухов, в которых различные блогеры и автолюбители строят предположения, что производственный цикл Lada XRay будет досрочно прекращен в несколько этапов до конца этого года.

Но пресс-служба АвтоВАЗа даже пошутила, что не нужно читать перед завтраком советских газет и верить странным слухам. Сейчас действительно завод бренда выпускает небольшое количество новых Lada XRay, но этого вполне хватает, чтобы обеспечивать работающие дилерские центры и склады продукции.

Отдельно сообщается, что говорить о падении продаж Lada XRay можно только после окончания наступившего в мире кризиса. При этом компания не будет отказываться от производства эстетичного авто, так как его планируется развивать и модернизировать.