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Новая Kia Optima не приедет в Европу из-за «немцев» 

Car.ru и ещё 1 4 часа назад
Новая Kia Optima не приедет в Европу из-за «немцев»
Фото: Kia
Руководство южнокорейской компании Kia сообщило о том, что обновленная модель Kia Optima не будет поставляться в страны Европейского союза из-за слишком большой конкуренции с немецкими производителями машин.
Новая Kia Optima может продаваться в отдельных европейских странах, но не более того. Например, данную модель машины хорошо встретили водители Швеции, Чехии и Польши, поэтому в эти страны компания может наладить поставки автомобилей.
Руководство Kia отметило, что не хотело бы тратить большие средства на продвижение Kia Optima в странах Европы. Это возможно, но бренду в таком случае пришлось бы тратить миллионы долларов на бурное развитие рекламы и специальных предложений. При этом спрос на южнокорейскую машину может и вовсе не оправдать затрат.
Сэкономленные средства компания планирует бросить для развития Kia Optima в России, Японии, Китае, Индии, Австралии и других стран.
О сроках появления Kia Optima в российских дилерских центрах пока говорить рано, но это может произойти до конца текущего года. При этом стоимость нового комфортного автомобиля должна составить 1,3 млн рублей.
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Автоновости , Kia , Kia Optima , ЕС
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