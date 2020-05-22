Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мировой автогигант оказался на грани исчезновения 

Lenta.ru и ещё 2 49 минут назад
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Фото: Francois Mori / AP
Если государство не поможет Renault, то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает Reuters.
«Да, Renault может исчезнуть», — подчеркнул он.
Париж намерен предоставить мировому автогиганту кредит в размере пять миллиардов евро. Ле Мэр отдельно указал, что завод компании во Флен-сюр-Сене должен максимально избежать сокращений.
Ранее стало известно, что японский Nissan, партнер Renault по альянсу, проведет масштабные сокращения, чтобы справиться с кризисом. Под угрозой увольнения окажутся более 20 тысяч человек. В первую очередь это касается сотрудников компании в развивающихся странах и Европе.
По всей видимости, упоминание министров завода во Флен-сюр-Сене связано с тем, что там производятся не только электромобили Renault, но и модель Micra для Nissan
Главной причиной сокращений японцы назвали обрушение продаж на фоне пандемии коронавируса. В середине марта Nissan уже сообщал о прекращении работы своего завода в Испании.
В среду, 20 мая, еврокомиссар по вопросам занятости и социальным правам Николя Шмит заявил, что в результате нынешнего кризиса работы могут лишиться 30 миллионов жителей Евросоюза.
Видео дня. Трассу М-1 «Беларусь» на Минск перезапустят в июле
Последние новости
Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России Раскрыты подробности состояния заразившегося коронавирусом сатирика Трушкина Раскрыты подробности состояния заразившегося коронавирусом сатирика Трушкина Описана новая экономическая реальность в эпоху пандемии Описана новая экономическая реальность в эпоху пандемии
Комментарии
Автоновости , Nissan , Renault , ЕС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чиновники призвали вернуть алкоголь на АЗС
Чиновники призвали вернуть алкоголь на АЗС
В Москве задержали обругавшего полицейских таксиста
В Москве задержали обругавшего полицейских таксиста
Можно же «прикурить» тоненькими проводами?
Можно же «прикурить» тоненькими проводами?
За переделку Tesla просят стоимость самой Tesla
За переделку Tesla просят стоимость самой Tesla
Дачная парковка: навес, гараж или чехол?
Дачная парковка: навес, гараж или чехол?
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение