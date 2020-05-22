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Чиновники призвали вернуть алкоголь на АЗС 

Car.ru 1 час назад
Чиновники призвали вернуть алкоголь на АЗС
Фото: Car.ru
В проекте общенационального плана по восстановлению деловой деятельности после периода самоизоляции, эксперты предложили вернуть на заправки продажу алкоголя. Разрешение должны дать Минпромторг и Минфин, а подобные нововведения позволят предприятиям быстрее вернуться к прежнему режиму.
Стоит отметить, что продажи спиртосодержащих продуктов хотели вернуть уже давно, причем совершено было несколько попыток. Минздрав РФ каждый раз высказывает опасения по поводу чрезмерного употребления алкоголя жителями России, а потому свободные продажи подобных напитков усугубят ситуацию.
"Российский топливный союз" в конце марта текущего года высказывал предложения по разрешению продажи алкоголя на заправочных станциях, чтобы тем самым защитить россиян. В период самоизоляции они получили бы возможность покупать все в одном месте, а не ездить или ходить по городу.
Пока конкретных данных разработчики проекта не дают, известно, что одобрить его должны не только ведомства, но и правительство, будет принято решение, скорее всего, не скоро.
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Автоновости , Минпромторг , Минздрав РФ , Минфин
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