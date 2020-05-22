Чиновники призвали вернуть алкоголь на АЗС 

В проекте общенационального плана по восстановлению деловой деятельности после периода самоизоляции, эксперты предложили вернуть на заправки продажу алкоголя. Разрешение должны дать Минпромторг Минфин , а подобные нововведения позволят предприятиям быстрее вернуться к прежнему режиму.

Стоит отметить, что продажи спиртосодержащих продуктов хотели вернуть уже давно, причем совершено было несколько попыток. Минздрав РФ каждый раз высказывает опасения по поводу чрезмерного употребления алкоголя жителями России, а потому свободные продажи подобных напитков усугубят ситуацию.

"Российский топливный союз" в конце марта текущего года высказывал предложения по разрешению продажи алкоголя на заправочных станциях, чтобы тем самым защитить россиян. В период самоизоляции они получили бы возможность покупать все в одном месте, а не ездить или ходить по городу.

Пока конкретных данных разработчики проекта не дают, известно, что одобрить его должны не только ведомства, но и правительство, будет принято решение, скорее всего, не скоро.