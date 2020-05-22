ГИБДД анонсировала облавы на тонированные машины 

Карантин карантином, а наказание по расписанию. Столичные гаишники выявляют автомобили с тонировкой передних боковых стекол и даже иногда ловят тех, у кого лобовое стекло чернее южной ночи. Только по Центральному административному округу Москвы за последние четыре месяца были составлены почти 5 тысяч административных материалов по нарушениям, связанным с сильной тонировкой автомобильных стекол.

Видеосюжет телеканала "Москва24" напоминает, как происходит проверка ГИБДД — у машин специальным прибором проверяют светопропускания стекол. Если параметры не соответствуют разрешенным, водителю выписывают штраф и предписание устранить тонировку. Некоторые водители снимают пленку на месте, но не отрицают, что в будущем вновь затонируют стекла.

Только по Центральному административному округу Москвы за последние четыре месяца были составлены почти 5 тысяч административных материалов по нарушениям, связанным с сильной тонировкой автомобильных стекол. Видеосюжет канала "Москва24" напоминает, как происходит проверка ГИБДД — у машин специальным прибором проверяют светопропускания стекол. Если параметры не соответствуют разрешенным, водителю выписывают штраф и предписание устранить тонировку. Некоторые водители снимают пленку на месте, но не отрицают, что в будущем вновь затонируют стекла.