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ГИБДД анонсировала облавы на тонированные машины 

Авторамблер 1 час назад
ГИБДД анонсировала облавы на тонированные машины
Фото: Авторамблер
Карантин карантином, а наказание по расписанию. Столичные гаишники выявляют автомобили с тонировкой передних боковых стекол и даже иногда ловят тех, у кого лобовое стекло чернее южной ночи. Только по Центральному административному округу Москвы за последние четыре месяца были составлены почти 5 тысяч административных материалов по нарушениям, связанным с сильной тонировкой автомобильных стекол.
Видеосюжет телеканала "Москва24" напоминает, как происходит проверка ГИБДД — у машин специальным прибором проверяют светопропускания стекол. Если параметры не соответствуют разрешенным, водителю выписывают штраф и предписание устранить тонировку. Некоторые водители снимают пленку на месте, но не отрицают, что в будущем вновь затонируют стекла.
Только по Центральному административному округу Москвы за последние четыре месяца были составлены почти 5 тысяч административных материалов по нарушениям, связанным с сильной тонировкой автомобильных стекол. Видеосюжет канала "Москва24" напоминает, как происходит проверка ГИБДД — у машин специальным прибором проверяют светопропускания стекол. Если параметры не соответствуют разрешенным, водителю выписывают штраф и предписание устранить тонировку. Некоторые водители снимают пленку на месте, но не отрицают, что в будущем вновь затонируют стекла.
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Автоновости , ГИБДД , Москва24
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