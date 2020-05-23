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Россиян предупредили о новом мошенничестве с ОСАГО 

Мария Иванова 1 час назад
Россиян предупредили о новом мошенничестве с ОСАГО
Фото: ТАСС
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов заявил, что в период самоизоляции мошенники начали продавать фальшивые полисы ОСАГО в разы дешевле настоящих. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Ефремова, мошенники воспользовались удаленным оформлением договоров автострахования, после чего в Сети появилось около двух тысяч предложений о покупке полиса за 1-1,5 тысячи рублей. При этом продавцы фальшивых полисов честно предупреждают, что в случае ДТП страховую выплату по такому документу получить не удастся.
Ефремов считает, что продавцы подделок рассчитывают на желание водителей сэкономить из-за ситуации с коронавирусом. Некоторые автомобилисты решают купить фальшивку, так как редко пользуются авто редко и не думают, что попадут в ДТП.
По задумке, фальшивый полис должен ввести в заблуждение сотрудников ГИБДД при проверке документов. Однако подделки не будет в действующей базе Российского союза автостраховщиков (РСА), поэтому обмануть никого не удастся.
Ефремов напомнил, что до эпидемии мошенники предлагали клиентами оформить полис со скидкой в 50 процентов. Они вносили искаженные данные, понижающие цену полиса при оформлении договора ОСАГО, о трех основных коэффициентах — мощности автомобиля, региональном коэффициенте и коэффициенте возраст-стаж. Однако ложь быстро вскрывалась при оформлении выплаты после ДТП.
Как писал «Рамблер», ранее о мошенничестве с полисами ОСАГО рассказал юрист Александр Емельянов. По его словам, мошенники вносят в базу страховой компании достоверные данные обо всем, кроме настоящего территориального признака. Вместо него указывают регион с наименьшим коэффициентом (0,8−1). Например, в базе указывают Краснодарский край, однако распечатывают клиенту полис с коэффициентом два по Москве.
В итоге получается два экземпляра полиса: один сдается в страховую компанию и стоит в два раза меньше, чем тот, что выдали на руки клиенту.
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Комментарии
Автоновости , Сергей Ефремов , Александр Емельянов , ГИБДД
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