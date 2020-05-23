Jaguar попросил помощи у правительства Великобритании 

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover обратился за материальной поддержкой в один из Департаментов Правительства Великобритании.

По сообщениям некоторых западных средств массовой информации, автоконцерн обратился с просьбой выделить в качестве временного государственного финансирования сумму более одного миллиарда евро. Пока неизвестно, как отреагировал профильный департамент британского правительства, отвечающий за ведение бизнеса, энергетики и промышленной стратегии государства.

От компании Jaguar Land Rover нет никаких комментариев, подтверждения или опровержения информации ставшей достоянием общественности. В настоящее время мировой автопром находится в кризисе. Причиной тому стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка во многих странах мира. Многие автопроизводители вынуждены были временно приостановить свое производство.

Кризисные явления прослеживаются не только на стадии производства новых транспортных средств. Автомобильный рынок также находится в застое. Сбыт новой продукции также сейчас переживает не лучшие времена.